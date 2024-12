Lanazione.it - Ambiente, da Kyoto un premio alla Maremma

Leggi su Lanazione.it

Un’aziendanana fa parlare di sè anche a, in Giappone. Si tratta della STA srl (Servizi tecnologici ambientali), azienda specializzata in sistemi per l’analisi di emissioni, qualità dell’aria e acque. L’impresa che fa parte della famiglia di Opus automazione, azienda hi tech con sede a Gavorrano (Gr), leader nel settore delle automazioni, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il miglior risultato ottenuto nel 2024 in occasione dell’international sales meeting. A ritirare ilsono stati la ceo di STA, Ineska Brbic, e il ceo di Opus automazione, Stefano Batistini. Questo importante traguardo valorizza il lavoro svolto dall’azienda, frutto di un impegno costante verso l’innovazione e il miglioramento continuo, dall’inizio nella sede di Milano e dal 2022 anche in quella di Gavorrano.