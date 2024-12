Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens sottolinea l’importanza del backstage nella crescita del prodotto

è una delle top star della WWE e sta svolgendo un ottimo lavoro come “avversario” di Cody Rhodes, svolgendo un ruolo di primo livello come heel., però, non è solamente un grande wrestler ma è anche un grande uomo-spogliatoio, lavorando molto a contatto con i suoi colleghi e con i membri del. Attraverso un’intervista, KO hatonel processo didella compagnia di coloro i quali lavorano nel.Parlando a Chris McPherson di Collider,ha parlato delle grandi modifiche vissute dalla WWE in termini die sviluppo delnegli ultimi anni. Con Triple H al potere, infatti, la compagnia ha intrapreso un percorso speciale che ha visto il livello degli show aumentare a dismisura e di conseguenza, ha catturato l’attenzione di un pubblico su vasta scala:“Si tratta di quanto duramente tutti hanno lavorato per così tanto tempo e di come le cose si sono sistemate.