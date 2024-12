Lanazione.it - Porto Venere: residenti denunciano problemi di manutenzione ai pontili galleggianti

Leggi su Lanazione.it

Percorsi trappola a rischio di lesioni, catenarie spezzate o in bando che minano la tenuta strutturale degli impianti col rischio di danneggiare le barche in caso di mareggiata, erogazione idrica ed elettrica a singhiozzo con colonnine sradicate dai frangenti, mancanza di un interlocutore politico che si faccia carico e risolva i. Questa la denuncia contenuta nel documento presentato al consiglio comunale didopo l’assemblea che si è tenuta nei locali della società sportiva Forza e Coraggio delle Grazie, in seguito alla convocazione da parte di un gruppo diassegnatari di posti barca nel territorio di riferimento. Così la ‘fotografia’ deicomunali alle Grazie, Fezzano eper l’ormeggio di natanti e imbarcazioni deiche è stata ‘scattata’ durante l’incontro sul tema.