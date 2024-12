Agi.it - ok a intesa Città dei motori e Federazione motociclistica per il turismo moristico

AGI - Realizzare un progetto per promuovere ilstico a due ruote; definire un itinerario delle “amiche dei motociclisti”; impegno comune per iniziative di informazione e formazione sul tema della sicurezza stradale a partire dalle scuole; organizzazione della “Giornata italiana della sicurezza stradale”. Sono alcuni dei punti fondanti del nuovo protocollo firmato oggi a Roma da Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente didei, e da Giovanni Copioli, presidente dellaItaliana. Per Luigi Zironi, presidente CdM, “guardiamo al mondo delle due ruote come uno dei pilastri della valorizzazione del Made in Italystico condotta in questi anni dalla Rete. FMI è un compagno di viaggio fondamentale su molte tematiche, dalstico legato ai marchi storici alla sicurezza stradale.