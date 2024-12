Nuoto Mondiali vasca corta Budapest 2024 oggi in tv | canale e orari mercoledì 11 dicembre

Leggi su Sportface.it

Seconda giornata deidiin. Si parte alle 09.00 con le batterie. Dalle 17.30 le semifinali e le finali. Tanta Italia protagonista in terra magiara con subito Sara Curtis in acqua nei 100 stile libero insieme a Sofia Morini. Alessandro Miressi pronto a riscattare un’Olimpiade sottotono nei 100 stile con Leonardo Deplano. Benedetta Pilato vuole continuare a fare bene nei suoi 100 rana dopo il quarto posto a Parigi. 100 rana senza Nicolò Martinenghi, ma con Simone Cerasuolo e Ludovico Art Viberti. Simona Quadarella candidata alle medaglie nella finale degli 800 stile nel pomeriggio.IL CALENDARIO COMPLETOSEGUI LA DIRETTA TESTUALELe gare deidiindisaranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito su RaiPlay con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed i collegamenti dalla zona mista di Elisabetta Caporale.