Lanazione.it - Novità al Mercato coperto, riapre lo storico negozio. “Quartiere da far rivivere”

Montecatini Terme, 11 dicembre 2024 – La zona delrecupera un pezzo della sua storia con la riapertura della vecchia pescheria Rossellini di via Mazzini. È un passo avanti verso la rinascita delche spinge i residenti e le altre attività del vicinato a essere ottimisti. L’attività, presente da settant’anni nel, era chiusa dal 2022. A rilevare un esercizio commerciale così importante per Montecatini ci ha pensato Mobilpesca, l’azienda di lavorazione del pesce congelato fondata da Francesco Mobilia nel 1984 a Massa e Cozzile, una realtà leader a livello nazionale e internazionale. Nella attuale sede di Altopascio, inaugurata nel 2016, lavorano circa 40 persone. La pescheria Rossellini diventa “Al porticciolo di Mobilpesca”: l’inaugurazione è in programma sabato 14 dicembre, dalle 9 alle 16.