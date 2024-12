Terzotemponapoli.com - Napoli, come rialzarsi? I ‘consigli’ di Montefusco

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore ed ex allenatore delVincenzoè intervenuto a Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “C’è una buona difesa quando tutta la squadra si impegna a fare la fase difensiva. Oggi tutti criticano la squadra partenopea in zona d’attacco, ma per migliorarla bisogna avanzare un po’ il baricentro. Ildovrebbe giocare un po’ più avanti, se a Politano gli chiedi sempre la fase difensiva è normale che lo perdi in zona goal. Il calcio è equilibrio, tutto dipende dalle caratteristiche dei giocatori”., Buongiorno e Di Lorenzo.“Conte ha preso un giocatore così fortedifensore che è chiaro mettesse a posto la difesa. Anche Di Lorenzo è tornato quello di prima, Conte è stato bravissimo nel ridare le giuste motivazioni alla squadra.