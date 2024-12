Sport.quotidiano.net - L’Atalanta perde dopo 13 partite, cedendo solo al talento infinito del Real Madrid

Bergamo, 10 dicembre 2024 - Ci volevano i marziani per fermaretredici, undici vinte e due pareggiate, la Dea interrompe la sua striscia di risultati utili consecutivi inchinandosi davanti ai Galacticos delvincitori a Bergamo per 3-2. La squadra di Ancelotti si impone con ildegli attaccanti più forti del mondo: Mbappe’, Vinicius e Bellingham, cui va aggiunto Rodrygo. Tre gol i primi, impossibile fermarli quando sono in giornata. E poi un quarto fenomeno, l’esperto portiere belga Courtois, un altro grande portiere sulla strada nerazzurralo spagnolo Raya nello 0-0 contro l’Arsenal e il danese Schmeichel nello 0-0 contro il Celtic. Portieri che hanno frenato la corsa casalinga dei nerazzurri in questa Champions: due punti in treal Gewiss ma con tanti rimpianti.