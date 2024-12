Quotidiano.net - Gewiss acquisisce Beghelli: fusione strategica nel settore illuminazione e domotica

Leggi su Quotidiano.net

Due colossi italiani dello stesso, con un business complementare e valori condivisi di integrità, eccellenza e sostenibilità. Per questoerano da tempo promessi sposi e la loroha un senso sia dal punto di vista finanziario che da quello commerciale. La, storica azienda bolognese attiva nei sistemi di sicurezza ednota per l’iconico “Salvavita”, si appresta a lasciare dopo un quarto di secolo Piazza Affari., gruppo bergamasco che opera nellae nell’illuminotecnica, rileverà infatti il 75,04% in mano alla famigliae lancerà poi un’Opa, finalizzata al delisting, a 0,3375 euro. Il prezzo offerto rappresenta un maxi-premio del 46,8% rispetto alla chiusura di lunedì e del 39,9% rispetto alla media aritmetica ponderata degli ultimi 12 mesi.