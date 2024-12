Capodanno a Napoli | terza edizione diffusa in tutta la città Quattro giorni di festeggiamenti

Leggi su Ildenaro.it

Il 2025 vedràal centro del mondo. Sarà celebrato il compleanno di Partenope, 2.500 anni dalla sua nascita, sarà l’anno del Giubileo, ma saranno anche ricordati con un doveroso omaggio i 10 anni dalla morte di Pino Daniele. Per la fine dell’anno e per dare il benvenuto al 2025, l’Amministrazione comunale ha ideato per laconsecutiva un programma ricco e articolato di. Il “”, promosso e finanziato dal Comune di, diffuso e policentrico, partirà infatti il 29 dicembre 2024 per concludersi l’1 gennaio 2025 coinvolgendo Piazza Plebiscito, Lungomare Caracciolo con Piazza Vittoria e Rotonda Diaz, Ponticelli con il PalaVesuvio, Piazza Municipio.Il programma dellaè stato presentato a Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta, dal Sindaco diGaetano Manfredi, dal delegato per l’industria della musica e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi, dall’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune diTeresa Armato, dal direttore artistico delin Piazza Plebiscito Gianni Simioli, dal produttore delin Piazza Plebiscito Pino Oliva, dal rappresentante del collettivo DROP Pierluigi Scatola e dal presidente dell’associazione Giano Bifronte Paolo Nappi.