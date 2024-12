Lettera43.it - Calenzano, indagini sulla manutenzione straordinaria del deposito Eni

La procura di Prato sta indagando sulle modalità degli interventi diche erano in corso nelEni didove si è verificata l’esplosione costata la vita a cinque persone. Tali interventi, in corso durante lo scarico di carburante, sarebbero stati necessari da anni. È quanto risulta dai primi accertamenti della procura toscana a poco più di 48 ore dall’esplosione nell’area pensiline di carico. Possibile una «inosservanza delle procedure». Dalle primeè emerso anche un allarme lanciato da un operatore alle 10:21 su un’anomalia «tant’è che si è allontanato e si è messo in salvo la vita» dall’imminente stato di pericolo.Colonna di fumo dopo l’esplosione (Ansa).L’interoEni è stato posto sotto sequestroLa procura di Prato ha confermato di aver aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni o altri disastri e rimozione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro: l’interoè stato posto sotto sequestro per svolgere letecniche necessarie per stabilire le cause dello scoppio.