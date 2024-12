Donnaup.it - Stella di Natale con Pandoro: il dessert veloce che non ha bisogno di essere messo in frigo!

Leggi su Donnaup.it

dicon: ilche non hadiin!Salve, oggi voglio mostrarvi undell’ultimo minuto. Ho preparato questo ripieno con la speranza di ottenere un composto che non necessariamente dovesse andare in, e devo dire di aver colpito in pieno il bersaglio.Gli ingredienti sono pochi, non c’è tanto da impastare e il risultato è veramente buono.Potete aromatizzare gli impasti come più vi piace, io ho scelto la vaniglia, ma è ottimo anche l’aroma all’arancia oppure al rum.Ora vi lascio agli ingredienti ed al procedimento.dicon: ilche non hadiin!Gli ingredienti per questa ricetta sono:500 grammi di panna500 grammi di mascarponemezzo150 grammi di cioccolato fondente1 cucchiaino di essenza alla vaniglia80 grammi di zucchero a velo per il mascarpone80 grammi di zucchero a velo per la pannaLiquore crema caffè o caffè q.