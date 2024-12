Thesocialpost.it - Sondaggi: ancora giù Meloni, ride Tajani, stabile la Schlein

Secondo l’ultimoo settimanale di Swg per il Tg La7, il Partito Democratico mantiene il 22,4% delle intenzioni di voto, senza variazioni rispetto alla settimana precedente. Tra i partiti maggiori, invece, comincia a preoccuparsi la: Fratelli d’Italia, infatti, segna un calo dello 0,3%, continuando il trend di discesa che si era registrato nelle settimane precedenti. Anche il Movimento 5 Stelle e la Lega scendono: entrambe le forze politiche perdono lo 0,2% rispetto alla settimana scorsa.Forza Italia e Verdi-Sinistra in crescitaContrariamente, Forza Italia e il gruppo Verdi-Sinistra vedono un progresso, guadagnando entrambi lo 0,2%. Forza Italia sembra recuperare terreno, confermando la sua resilienza in un panorama politico in continua evoluzione. Anche i Verdi-Sinistra, che negli ultimi mesi avevano visto fluttuazioni, registrano un lieve aumento, suggerendo un possibile consolidamento del loro elettorato.