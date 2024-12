Iodonna.it - L'eurodeputato della Lega, il rapper e Mr. Marra hanno parlato di politica e guerra in Ucraina, di droghe e vittime della strada

Leggi su Iodonna.it

Il Generale edRoberto Vannacci è stato ospite di Fedez e Mr.a Pulp Podcast. La puntata, disponibile su Youtube, ha già fatto il giro del web. Del resto si tratta di una figuracontroversa, le cui opinioni provocatorie su temi sociali e politici,spesso animato il dibattito pubblico. Non solo. L’incontro a Pulp Podcast arriva dopo alcune dichiarazioni di Fedez che non sono passate inosservate: «Il Generale Vannacci è dieci spanne sopra Elly Schlein per capacità comunicativa», ha detto ila La Zanzara. Fedez, un’altra stoccata a Chiara Ferragni nel nuovo singolo: «Panettone, ma non è Balocco» X Leggi anche › Il generale Vannacci si scusa con Paola Egonu: «Fieri di lei, ma questo non cela la sua origine» Roberto Vannacci ospite di Fedez a Pulp PodcastA inizio puntata, Fedez ha voluto rendere nota l’intenzione di «coinvolgere esponenti politici e intellettuali di sinistra come contraltare al Generale.