Grande Fratello Shaila Gatta su sua mamma | Lei che ne sa!?

La puntata deldel 9 dicembre 2024 perè stata devastante. Luisa Menditti, madre della ballerina, è entrata nella Casa per mettere in guardia la figlia dal compagno di avventura Lorenzo Spolverato. L’incontro, carico di emozioni, si è concluso con una frase shock sussurrata da Luisa ache ha acceso il dibattito tra i telespettatori. Successivamente,è crollata in lacrime, sfogandosi proprio con Lorenzo. E ha fatto delle dichiarazioni tanto gravi quanto forti sul suo passato e su sua.L’incontro tra Luisa e: critiche e un’accusa sussurrataL’ingresso di Luisa Menditti nella Casa ha lasciato tutti senza parole. La donna ha voluto mettere in guardia la figliadalla sua relazione con Lorenzo Spolverato, definendolo un giocatore e manifestando dubbi sulla sua sincerità.