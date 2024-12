Ilrestodelcarlino.it - Vuelle da impazzire: crolla, rimonta e trionfa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carpegna Prosciutto 103 Reale Mutua 96 dts CARPEGNA PROSCIUTTO : Cornis ne, Maretto, Parrillo 12, Imbrò 15, De Laurentiis 7, King 26, Bucarelli 3, Lombardi 4, Zanotti 8, Ahmad 28. All. Leka. REALE MUTUA TORINO: Taylor 18, Seck 3, Ghirlanda, Schina, Gallo 2, Montano 24, Landi 13, Severini 6, Ajayi 26, Ladurner 4. All. Boniciolli. Arbitri: Maschio, Centonza e Settepanella. Note – Parziali: 22-34, 47-56, 66-73, 86-86. Tiri liberi: Pesaro 33/37, Torino 18/20. Tiri da 3 punti: Pesaro 8/32, Torino 14/30. Rimbalzi: Pesaro 47, Torino 32. Fallo tecnico a Imbrò. Usciti per falli: Landi. Spettatori: 3.915. Il basket è uno sport che ti manda al manicomio e questo è il suo fascino. Chi l’avrebbe detto, sotto di 19, che Pesaro l’avrebbe portata a casa? E soprattutto, dopo averla ricucita prima dell’intervallo, quando ad inizio terzo quarto Torino era scappata via di nuovo a +15.