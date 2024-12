Liberoquotidiano.it - "Solo quel pi**a lì...": Mariotto contro Striscia, volano insulti

"Cos'è successo? Nulla,lì, solito che fa questa cosa vecchia, mamma mia, una retorica vecchia, una retorica senza pudore": Guillermo, intervistato da FanPage, lo aveva detto prima della messa in onda del servizio dila Notizia in cui l'inviato Valerio Staffelli lo ha raggiunto per dargli il Tapiro d'oro. Tapiro "vinto" per la sua uscita di scena nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, il talent di Rai 1 di cuiè giurato. In un secondo momento, poi, il direttore creativo di Gattinoni ha spiegato di aver abbandonato il programma in diretta per risolvere un'emergenza legata alla sua maison. Interpellato da FanPage prima della messa in onda del servizio disulla consegna del Tapiro,aveva detto anche: "Questo è il dramma.