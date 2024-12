Quotidiano.net - Sciopero treni 13 dicembre 2024: gli orari. Ma con la precettazione può cambiare tutto

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9- Trasporti pubblici: non si placano le proteste di lavoratori e sindacati. Il prossimo venerdì 13, infatti, è in programma un nuovonazionale di 24 ore nel settore pubblico e privato. Lointeresserà, metro, bus, taxi e trasporto marittimo. Escluso il settore aereo, che manifesterà il 15. A proclamare l'agitazione questa volta è stato il sindacato di base Usb e vi aderiscono anche le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato. PRESSPHOTO Firenze, caos alla stazione smn per lo. Foto Marco Mori /New Press Photo: gliNel dettaglio, isi fermeranno dalle ore 21 di giovedì 12alle ore 21 di venerdì 13. Iche si trovano in viaggio prima dell’inizio dello, raggiungeranno la loro destinazione finale, se è raggiungibile entro un’ora.