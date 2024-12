Oasport.it - Rugby, Challenge Cup: vincono i georgiani Black Lion, Montpellier espugna Newport

Leggi su Oasport.it

Ha preso il via questo weekend laCup 2024/25 di, il secondo campionato europeo della palla ovale. In campo anche gli italiani delle Zebre Parma, uscite sconfitte a Galway dal Connacht, ma tante le sfide importanti andate in scena.Si è partiti venerdì sera con due sfide che vedevano in campo anche due squadre dell’UnitedChampionship. Ed è stato un venerdì deludente, con l’Edimburgo che ha ceduto di misura 15-10 in casa del Gloucester, mentre iDragons sono caduti in casa, battuti dai francesi delper 14-18.Sabato, poi, grandi emozioni a Bayonne, dove i padroni di casa si sono imposti di strettissima misura contro l’altra formazione gallese degli Scarlets per 17-16. Festa grande, invece, a Tbilisi, dove ihanno la meglio di Vannes per 22-19.