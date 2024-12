Omicidio Ceo a New York fermato un 26enne in Pennsylvania | si chiama Luigi Mangione Trovati documenti falsi armi e un manifesto di tre pagine

Leggi su Open.online

Si, ha 26 anni ed è nato e cresciuto in Maryland, l’uomo arrestato oggi e sospettato dell’del Ceo di UnitedHealthCare Brian Thompson. L’uomo è stato ascoltato dagli investigatori e per il momento non è stata formalizzata nessuna accusa nei suoi confronti. La polizia afferma cheè stato trovato seduto in un McDonald’s inmentre leggeva, dopo aver ricevuto una soffiata. Nello zaino che aveva con sé sono stati ri, una pistola e un silenziatore lunghissimo, proprio come l’arma che ha sparato contro Thompson. Nelle immagini diffuse dalla polizia impegnate nella caccia all’assassino, il sospettato è sempre apparso con il volto coperto in tutto o in parte. Altoona si trova a circa 300 chilometri di distanza da Newe dall’area di Manhattan dove Thompson è stato ucciso.