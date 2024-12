Ilnapolista.it - Napoli, una sconfitta dovuta alla poca determinazione più che all’aspetto tattico

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO15° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Seconda scoppola in 72 ore.Questa qui assai più dolorosa.Perché, dopo la decisione di uscire dCoppa, il Feroce Salentino aveva il dovere di vincerla.Perché giocata fra le mura amiche.Squadre speculari entrambe a vocazione difensivista.Tante partite a scacchi quanti erano i confronti diretti sul campo.Titolari e riserve.fine Baroni vince grazie al differente valore della panchina.Entra Noslin, l’eroe di tre giorni fa.E Noslin s’inventa l’apertura deliziosa per Isaksen non raccolta né da Charlie Brown né da Olivera, il quale intercetta e devia la botta del danese.Ilnon reagisce.Ed è forse questo l’aspetto negativo più sorprendente.