Le nuove sfide del mondo accademico Stefano Carta IED | Il fallimento è una tappa cruciale dello sviluppo creativo

Leggi su Open.online

«Ilnon è mai definitivo, è sempre parte di un processo». È questo il mantra che, vicedirettoredi IED, Istituto Europeo di Design, porta tra i suoi studenti. Un contesto educativo, che abbraccia l’incertezza e l’errore come parte integrante del percorso: non ostacoli da evitare, ma strumenti necessari per progredire. «Il nostro compito è creare un ambiente protetto dove gli studenti possano sbagliare senza timore. Solo così possono davvero imparare a progettare», spiegaa Open, ribadendo un concetto che appare semplice ma che, nel– spesso rigido e competitivo – fa la differenza. Soprattutto, se si considera che il timore di non soddisfare aspettative personali e sociali pesa come un macigno su molti studenti.L’errore e la paura deldegli studentiL’esperienza personale del docente rafforza questa visione.