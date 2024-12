Lanazione.it - L'Autofficina Cei fa 60 anni e festeggia con una targa celebrativa

Pisa, 9 dicembre 2024 – Un traguardo straordinario, frutto di dedizione e impegno costante. Oggi l'Cei di Pisa in via Cattaneo 119 ha ricevuto unaper il traguardo dei 60di attività consegnata ai titolari dal direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "La nostra attività è nata grazie all’intraprendenza di Luciano Cei, che nel 1964 ha fondato l’azienda, specializzandola nell’attività di elettrauto. Poi sono subentrato io che in realtà avevo iniziato a seguire le orme di mio padre già da bambino. Negliabbiamo implementato sempre di più l’attività di elettrauto con quella di meccanico e gommista", racconta Enrico Cei, titolare dell’omonima. "Un passaggio generazionale che continua, confermato dall'impegno di mio figlio Mattia che mi sta affiancando, mentre mentre mia moglie Simona si occupa dell’amministrazione.