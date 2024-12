Amica.it - Kate Middleton e quel tenero patto con il figlio Louis al Christmas Carol

È dal 2021 che, nell’abbazia di Westminster di Londra, qualche settimana prima di Natale si tiene il, il tradizionale concerto di Natale organizzato da. Un evento, questo, al quale la principessa del Galles tiene moltissimo e che rappresenta, nei desideri della futura regina, l’occasione per sentirsi tutti più vicini – il titolo completo è “Together at”, insieme a Natale – nonostante i problemi e le sofferenze che attraversano, prima o poi, la vita di tutti. Problemi e sofferenze che, mai come nell’anno appena trascorso,ha sperimentato di persona. A gennaio, infatti, a sorpresa la principessa scopriva di avere un cancro. Dopo mesi di chemioterapia, conclusa a settembre, il ritorno sulla scena ma non senza difficoltà: ad oggi non sappiamo ancora quale sia lo stato di salute della moglie del principe William.