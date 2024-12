Ilnapolista.it - Fonseca potrebbe patteggiare dopo le parole su La Penna (CorSport)

Il Corriere dello Sport segnale che Pauloche la procura Figc ha aperto un supplemento di indagine sulledell’allenatore del Milan. Al termine di Atalanta-Milan,si è scagliato contro l’arbitro La, colpevole, secondo lui, di decisioni discutibili che hanno sfavorito la sua squadra. Lesono state piuttosto dure, soprattutto per il tempismo vista la protesta contro le violenze sugli arbitri.Leggi anche: L’arbitro Lapromosso, l’1-0 dell’Atalanta è un normale contrasto aereo.rischia la squalifica, una scappatoia per evitare la squalificalesu LaScrive il Corriere dello Sport:non arrivare al deferimento, Paulo. Non perché le sueal termine di Atalanta-Milan contro il direttore di gara, Federico La, siano state depenalizzate, anzi.