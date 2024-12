Ilrestodelcarlino.it - Don Burgio: "Baby Gang e studenti, un incontro per educare alla legalità ad Ancona"

L’tra Zaccaria (, ndr) e gli? Mi auguro possa esserci, certo". È stato don Claudio, al Carlino, ad aprirepossibilità di un ulteriore confronto sulla falsa riga di quello andato in scena lunedì scorso a Pesaro, ma che, a tre giorni dal concerto del trapper al PalaPrometeo, assumerebbe una valenza assai maggiore. Da tempo si sta discutendo della proposta formulata dal presidente della Camera minorile dorica Andrea Nobili di invitare l’artista 23enne – campione di ascolti, ma che fa discutere per i testi e i guai con la giustizia – a colloquio con i ragazzi nell’aiutarli ad. Proposta possibile. A tracciare la strada di, ieri sera in unpromosso da Praevia e dai professionisti Andrea Lucantoni e Carla Urbinati a Pietralacroce, è stato proprio don, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e fondatore dell’associazione Kayros.