Confindustria Irpinia compie 80 anni | torna il Ministro Piantedosi

Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà mercoledì 11 dicembre a partire dalle 16:30 presso il Teatro Gesualdo l‘evento per celebrare i primi 80diAvellino.” 80di industria in, terra di impresa e di imprenditori”, il titolo scelto per l’evento celebrativo che richiama da Avellino anche il presidente nazionale di, Emanuele Orsini, e il Presidente Assoambiente Chicco Testa.A fare gli onori di casa il Presidente diAvellino, Emilio De Vizia ed è prevista anche la presenza deldell’Interno, l’irpino Matteo.Quindi i saluti istituzionali del Sindaco di Avellinom, Laura Nargi, la Tavola rotonda: “Energia: tra mito e realtà” con Antonio Gozzi e ci sarà anche un momento per la Premiazione delle Aziende.L'articolo80ilproviene da Anteprima24.