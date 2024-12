Caserta | portato in caserma avvisa la nonna nascondi il peluche con la droga

Leggi su Dayitalianews.com

Durante la permanenza indei carabinieri a seguito del ritrovamento di sostanze stupefacenti, ha finto di voler contattare il proprio avvocato di fiducia. In realtà, ha inviato un messaggio alla, chiedendole di eliminare da casa unnel quale era nascosta della.È quanto accaduto a Sant’Arpino, nelno, dove un 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.Il ragazzo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di, è stato fermato in strada mentre era in compagnia di un diciottenne. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto su di lui un pacchetto di sigarette contenente tre pezzi di hashish per un peso complessivo di 6 grammi, oltre a una bustina di cellophane con pochi grammi di cocaina. Il giovane ha tentato, senza successo, di sostenere che fosse destinata al proprio uso personale.