Bayer Leverkusen-Inter e Atalanta-Real Madrid dove vedere la Champions League in Tv

Sempre più affamate e sempre più inarrestabili.sono le uniche due squadre imbattute in questa nuovae, dopo aver dipinto di nerazzurro l’ultima giornata di campionato, vogliono mettere il punto esclamativo anche in Europa, nonostante le avversarie della sesta giornata siano due clienti scomodi. La squadra di Gian Piero Gasperini capolista in Serie A non vuole smettere di stupire nemmeno contro il, regina della competizione caduta però in disgrazia dopo le ultime sconfitte che l’hanno fatta sprofondare all’ultimo posto utile per i play-off. I Blancos faranno di tutto per tornare da Bergamo con una vittoria, vitale per sperare di proseguire nel torneo, ma la Dea è a un passo dalla qualificazione agli ottavi, almeno passando dagli spareggi, e venderà cara la pelle.