Lanazione.it - Annamaria Palomba eletta presidente della Strada dei Vini del Cantico in Umbria

Cambio al vertice per la ’deidel’, eccellenza enoturistica dell’, con votazione unanime dei soci, è statanuovadell’associazione. Prende il posto di Avelio Burini, che chiude così la sua lunga esperienza alla guida. Pera parlare è il suo importante curriculum. General manager di hotellerie di lusso, ha lavorato sul territorio per Resort come le Tre Vaselle e Borgobrufa. Sommelier Ais, è stata in passato anche docente in corsi per direttori d’albergo e in Economia e Organizzazione delle aziende alberghiere e ristorative. Può vantare pure la Stella al Merito del Lavoro. Ladeidelconta su una rete di 13 Comuni associati e oltre 100 realtà, tra soci privati e associazioni: strutture ricettive e ristorative, cantine, frantoi, laboratori artigianali, musei ed altre eccellenze.