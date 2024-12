Biccy.it - Anna interrompe il concerto e sgrida due fan perché si p1cchiano: il video

Leggi su Biccy.it

, proprio come successo a Laura Pausini, qualche giorno fa è stata costretta are ildopo aver visto due suoi fan menarsi sotto al palco. E se Laura Pausini da una parte ha chiesto alle due donne che litigavano di fare pace scambiandosi un gesto di pace,è stata più trap. “Raga, ma che cazz0 di voglia avete di picchiarvi sotto la neve aldella Baddie? Che qua siamo tutti felici e presi bene. Tutto a posto voi ragazze?“. La [email protected] pepe #nonfloppareeeeee #fyp #pep3 #fyp??viral #viraltiktok #tiamo #perteee #fyppp #virale #foru #perte ? suono originale – baddie.ssecret: “Sono una rapper grazie ai miei genitori”“I miei genitori mi sono sempre stati vicini, al contrario di tante storie che sento, in cui magari schiacciano le passioni dei figli” – le parole dia Vanity Fair – “I miei non mi hanno mai voluta dottoressa, ecco.