Sport.quotidiano.net - Valorugby sfida le Fiamme Oro a Roma: tappa cruciale per i playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilviaggia versoper un’altraimportante lungo la via dei: sul campo di Ponte Galeria i Diavoli affrontano leOro, quinte in classifica, con kick off alle 14.30. Il meteo prevede pioggia, arbitra D’Elia di Taranto. I capitolini arrivano da quattro successi di fila e in classifica si trovano ad appena tre punti dai Diavoli; dalla scorsa settimana il clubno porta sulla maglia uno stemma con la scritta “2 Kudin”, per ricordare l’agente di polizia Amar Kudin che fino alla stagione passata giocava nelleOro con quel numero di maglia e che due lunedì fa ha perso la vita in un incidente stradale tra volanti della polizia. I Diavoli, dal canto loro, dopo la sofferta vittoria di nove giorni fa sui Rangers Vicenza hanno ormai compreso che tutte le partite di questa Serie A Elite sono e saranno difficili.