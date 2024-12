Ilrestodelcarlino.it - Teatro Pedrazzoli di Fabbrico: Ariateatro porta in scena 'Il santo bevitore'

Oggi alle 17 aldiprosegue la stagione: va inla compagnia Ariacon "Il", nuova produzione tratta dal romanzo "La leggenda del" di Josef Roth, per la regia di Giuseppe Amato, sul palco con Chiara Benedetti, Stefano Detassis, Christian Renzicchi, Candirù. Scenografie di Andrea Coppi. Lasi svolge interamente all’interno di un locale notturno a metà degli anni Ottanta, in un susseguirsi di eventi straordinari, il cui collante stilistico è la musica. Quattro attori sempre ine un musicista si alterneranno nella narrazione degli eventi tra canzoni originali e dialoghi. Per gli spettatori muniti di biglietto, al termine dello spettacolo è disponibile il Foyeritivo, aperitivo in foyer in collaborazione con la Bottega 14 e Nonna Olma.