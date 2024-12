Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo finisce sotto il treno. La tragedia provoca ritardi fino a due ore per diverse corse

La dorsale ferroviaria Adriatica tagliata in due a seguito dellaaccaduta nella stazione di Grottammare, dove un giovane di 32 anni è finitoilintercity Lecce-Bolzano che l’ha dilaniato. E’ successo pochi minuti prima delle ore 14 di ieri nella piccola stazione, dove nessuno ha visto realmente com’è accaduto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria di San Benedetto. La vittima si chiamava Daniele Di Felice, residente a San Severino Marche e domiciliato a Grottammare dove viveva con la madre pensionata. Il giovane da qualche tempo era in cura presso un reparto ospedaliero e seguito dal medico di famiglia. Sul luogo della disgrazia anche i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e il personale di Rete ferroviaria.