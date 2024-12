Thesocialpost.it - Paura al Centro Commerciale: incendio ed evacuazione dei clienti

Roma, 8 dicembre – Momenti dinel pomeriggio di oggi alTor Vergata, situato alla periferia sud-est della Capitale, oltre il Grande Raccordo Anulare. Un principio d’si è sviluppato all’interno del punto vendita Action, il discount di prodotti non alimentari che offre articoli come decorazioni per la casa, dolciumi, arredi, utensili, abbigliamento intimo, cosmetici, giocattoli e molto altro.Intervento rapido del personaleDa quanto si apprende, l’è stato circoscritto in pochi minuti grazie al tempestivo intervento del personale del negozio, che ha utilizzato gli estintori a disposizione per spegnere il principio di fiamme. Nonostante la rapidità dell’intervento, il fumo sviluppatosi ha richiesto l’dell’intero negozio per consentire gli accertamenti.