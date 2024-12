Sport.quotidiano.net - Partita sospesa tra Aurora Treia e Azzurra Sbt per infortunio dell'arbitro

controSbt si è conclusa in modo inaspettato quando l'Santoro si è infortunato al 23'a ripresa, portando alla sospensione. Laera iniziata con Giuli che ha segnato al 10', portando l'in vantaggio. Tuttavia, pochi minuti dopo, Schiavi ha pareggiato per l'Sbt con un colpo di testa che ha superato il portiere Tiberi. Al 33', Rossi ha segnato un gol decisivo per l'Sbt, mettendo la squadra in vantaggio prima che l'interrompesse la