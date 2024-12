Ilfogliettone.it - Notre-Dame: la rinascita di un simbolo universale. Il messaggio del Papa

Dopo cinque lunghi anni di attesa, dolore e speranza, la Cattedrale di, emblema della cultura, della storia e della spiritualità francesi, riapre finalmente le sue porte. Il 7 dicembre 2024 rimarrà impresso come un giorno memorabile nella storia, non solo della Francia ma del mondo intero. La cerimonia, solenne e suggestiva, ha visto la partecipazione di leader internazionali, artisti, donatori e milioni di fedeli e curiosi che, anche a distanza, hanno seguito l’evento con il fiato sospeso.L'arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, ha simbolicamente inaugurato ladell'edificio bussando tre volte con una croce sulle maestose porte della cattedrale, in un rituale carico di significato. Subito dopo, le campane, che erano rimaste silenti dal tragico incendio del 15 aprile 2019, hanno ripreso a suonare, riempiendo l'aria di Parigi di un suono che è stato definito “musica di speranza”.