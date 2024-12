Natale, sotto l’albero anche ritocchini, sedute di agopuntura e visite dal dentista

Leggi su Ildenaro.it

di, cure di medicina estetica, trattamenti per rimettersi in forma,, pacchetti per pilates, yoga o piscina e persinodaldii regali ‘per la salute’ conquistano sempre più spazio, attraverso coupon e buoni che centri per il benessere, palestre e studi medici propongono per le feste. “E’ un fenomeno che, anno dopo anno, osservo sempre di più: in questo periodo diversi pazienti mi chiedono dei coupon da regalare. Soprattutto per la medicina estetica e anti-aging”, spiega all’Adnkronos Salute Osvaldo Sponzilli, medico e direttore dell’ambulatorio di medicina integrata dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Per quanto riguarda i ritocchi estetici,di chirurgia plastica, “in realtà stanno diventando, come regalo, una consuetudine, persino un po’ estremizzata, non solo a