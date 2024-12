Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 42-53, Serie A basket in DIRETTA: ospiti avanti di 11 dopo il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25 Nelsono state 5 le palle perse da parte dicontro le 3 della.19.22 Nell’sono 3 i falli di Dimitrijevic (in soli 5 minuti), mentre ce ne sono 2 per Mannion e Tonut.19.20 Ladeve fare attenzione ai falli. Glicontano 3 falli per Grazulis, 2 per Shengelia, Pajola e Clyburn.19.18 Nelentrambe le squadre hanno tirato con il 46.2% dall’arco (6/13). Lasta facendo la differenza con 19 rimbalzi presi, di cui 7 offensivi, contro i 10 dell’, uno solo in attacco.19.16 Il miglior marcatore dellaè Zicic autore di unda 10 punti e 3 rimbalzi. Il top scorer diè LeDay con 10 punti a referto e 2 rimbalzi.19.13 Lagioca un super secondo quarto e va al riposo lungo con 11 punti di vantaggio.