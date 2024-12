Inter-news.it - LIVE – Milan-Inter Women 0-0, inizia il derby: prima volta a San Siro!

Leggi su Inter-news.it

è l’incontro valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 14.30, si gioca allo Stadio “Giuseppe Meazza” di San(MI).(ore 14.30)LA PARTITA!14.27 Le squadre escono dal tunnel degli spogliatoi, pronte a darsi battaglia sul prato del “Giuseppe Meazza”14.25 Per lanella storia del calcio italiano femminile ilese si disputa nella suggestiva cornice di San!14.02 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di, valida per la dodicesima giornata di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali:(4-3-3): 1 Giuliani; 2 Koivisto, 13 Swaby, 23 Piga, 20 Soffia; 19 Ijeh, 12 Mascarello, 28 Arrigoni; 18 Renzotti, 9 Nadim, 99 Dompig.