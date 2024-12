Lanazione.it - Gambelli: “Chiamati a testimonianza più coraggiosa di pace nel mondo”

Firenze, 8 dicembre 2024 - "In Maria troviamo un anticipo di ciò che la Chiesa è chiamata a diventare: sposa di Cristo, senza macchia né ruga, splendente di bellezza. Ci affidiamo all'intercessione di Maria perché la riforma sinodale della Chiesa possa essere sempre più vissuta da tutti i suoi membri con convinzione, soprattutto in questo tempo in cui siamoa unapiùe profetica dinel". Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo, nell'omelia proclamata oggi oggi in Cattedrale nella Solennità dell'Immacolata. "In questo tempo di Avvento - ha anche detto mons.- siamo invitati a vigilare affinché i nostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Lo Spirito Santo che è sceso su Maria scende ora anche su ognuno di noi per alleggerire i nostri cuori e infondere in noi il coraggio di credere che undiverso è possibile".