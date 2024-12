Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo sfida Avezzano in casa per la 15^ giornata di Serie D

Un’altra partitalinga per il, la seconda nel giro di quattro giorni dopo l’impegno di Coppa, con il Ravenna che mercoledì ha espugnato il Mancini eliminando i fidardensi. Oggi asaliranno i Lupi dell’(negli abruzzesi non ci sarà Mascella squalificato, nei fidardensi non convocato Guella), per la terz’ultimadel girone di andata. "Una squadra che sta viaggiando sull’onda dell’entusiasmo visto che arriva dalla vittoria di Fossombrone. Dovremo approcciare il match nel miglior modo possibile, con la voglia di fare risultato, ma anche con la consapevolezza di avere davanti un avversario ostico" dice mister Marco Giuliodori. Fabbri e compagni sono reduci dalle fatiche di Coppa, quella odierna sarà la quinta partita in due settimane, ma Giuliodori non è preoccupato.