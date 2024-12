Superguidatv.it - Valeria Marini, scampata a un’aggressione: “Sono scossa profondamente”

torna al centro della cronaca rosa, e il motivo è il tentativo disubita sulle scale della sua casa. A rendere noto l’accaduto è la stessa showgirl, in occasione di un’intervista esclusiva concessa all’Adnkronos., vittima di un episodio di tentata aggressioneLa bionda showgirl era di rientro nell’edificio della sua abitazione, quando- poco dopo le 23 – si è trovata a fare fronte a quella che -per lei- si direbbe una tentata aggressione. L’episodio è accaduto a Roma. Saliti i gradini, laha udito dei rumori sospetti e del tutto impaurita, anche per l’assenza di luce – provocata dalla rottura delle lampadine- si è chiesta a voce alta chi ci fosse tra le scale nell’edificio di casa. Sentendosi in preda al panico, inseguita da uno sconosciuto, si è poi mobilitata ad uscire velocemente dalla struttura.