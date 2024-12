Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi della Cooperativa On the Road per impianto fotovoltaico a San Benedetto

E’ iniziata laOn the: "62 giorni per raccogliere 33.000 euro" per installare unda 18 chilowatt nella sede di San. Si tratta di un progetto selezionato da ’Impatto+’ da Banca Etica. Avere cura dell’ambiente significa avere cura delle persone che lo abitano, specialmente nel momento storico in cui viviamo, dove la crisi climatica è una tra le cause più presenti delle migrazioni. Dal 1994, laOn theè al fianco di chi vive in situazioni di vulnerabilità e multivulnerabilità, offrendo supporto gratuito e qualificato a chi ne ha bisogno. All’internostruttura sono attivi servizi quali sportelli a bassa soglia, sportelli di consulenze legali, psicologiche e sanitarie, stanze in cui si svolgono importanti colloqui in ambienti protetti e un’aula formativa, dove si tengono corsi di formazione gratuiti di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento.