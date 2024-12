Ilrestodelcarlino.it - Pista di pattinaggio sintetica a Fermo: risparmio energetico e sostenibilità

Ci si può divertire senza consumare energia e acqua? Con l’arrivo delle festività natalizie si riaccende aogni anno il dibattito relativo alladisul ghiaccio allestita in Piazza del Popolo. Il consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Giacobbi rilancia la proposta già fatta pernel 2022, ripresa proprio in questi giorni dal sindaco di Monte Urano: "Apprendo dalla stampa che il Comune di Monte Urano allestirà unadi ghiaccio sintetico di 112 metri quadrati. In un mese hanno calcolato undi 16mila litri d’acqua, 13mila kWh e 4 tonnellate di CO2. Facendo un calcolo proporzionale, ladi 370 metri quadrati allestita quest’anno in Piazza del Popolo a, se fosse stata in ghiaccio sintetico, avrebbe portato ad undi circa 52mila litri d’acqua, 43mil kWh e 13 tonnellate di CO2.