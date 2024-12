Ilrestodelcarlino.it - Pestato dal branco fuori da scuola a Bologna

, 7 dicembre 2024 – Una costola rotta, tre tagli per fortuna superficiali, di cui uno alla gola, poi lividi e contusioni in tutto il corpo. È il terribile bilancio del pestaggio subito da un ragazzino di 14 anni aggredito e picchiato all’uscita dada un gruppo di adolescenti poco più grandi di lui (tra i 15 e i 18 anni, dalle prime ricostruzioni, ma per ora solo due bulli sono stati identificati, sedicenni entrambi). È successo mercoledì, nella periferia di. Il ragazzino, all’intervallo, ha litigato con un compagno più grande, a lui sconosciuto, che gli aveva rubato il cappellino; il 14enne se lo era ripreso ed era tornato in classe, pensando fosse finita lì. Si sbagliava. Il compagno più grande l’ha infatti aspettato all’uscita, con “i rinforzi”. Un gruppo di una quindicina di bulli che senza esitare si è avventato sul più piccolo.