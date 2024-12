Quifinanza.it - Manovra 2025, il governo Meloni “premia” il gioco d’azzardo

Tra le tantissime storture dellatargatac’è anche l’ombra che cala sul. “Anche i provvedimenti presenti in questasembrano confermare la subordinazione dei governi agli interessi della lobby dell’azzardo, senza curarsi dei diritti e delle esigenze dei cittadini ma nemmeno degli interessi dello Stato” denunciano la campagna “Mettiamoci in” e la Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II.Come spiegano molto bene le due realtà, ilha avuto negli ultimi anni uno sviluppo enorme nel nostro Paese. E dire che sarebbe vietato dal Codice penale, ma la legislazione in deroga approvata dalla metà degli anni Novanta ad oggi ha portato a una situazione paradossale.Cosa non va nellariguardo alE adesso, ciliegina sulla torta, nelladelviene persino cancellato l’Osservatorio per il contrasto della diffusione dele il fenomeno della dipendenza grave presso il Ministero della Salute, un organismo istituzionale in cui sono presenti anche le associazioni.