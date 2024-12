Ilgiorno.it - Luca, la vita rovinata da un gioco alla festa: “Voglio sapere chi mi ha ridotto così”

Leggi su Ilgiorno.it

Lainate, 7 dicembre 2024 – Ricorda poco di quella sera,Castiglioni, 24enne di Lainate. Ma per la prima volta qualcuno gli ha chiesto di raccontare. E lo ha ascoltato. “Sono passato a prendere un amico e siamo andati a casa di N., la festeggiata, abbiamo bto, bevuto, poi a mezzanotte c’è stato il brindisi per gli auguri di compleanno. I miei ricordi finiscono lì e riprendono un mese dopo quando dall’ospedale di Legnano sono stato trasferito all’istituto di Bosisio Parini per la riabilitazione”. Quelfatale Era la notte tra il 26 e 27 luglio 2019,all’epoca aveva 19 anni, si era appena diplomato in informatica, aveva deciso di andare in vacanza e poi cercare un lavoro. Eradi compleanno a casa di amici a Nerviano, quando uno di loro gli avrebbe proposto di fare “ildella ruota”, lo avrebbe preso per i fianchi fatto ruotare su se stesso di 360 gradi.