Ciclismo, Coppa del mondo. Gariboldi e Lechner in gara

domani alladela Cabras (Oristano), il passaggio di Giada Martinoli al Centro Sportivo carabinieri e l’ultima prova del Master Cross Emilia a Casalecchio di Reno rappresentano il motivo di orgoglio dell’Ale Cycling Team del presidente Stefano Belloi: " Siamo felicissimi per l’approdo di Giada Martinoli alla compagnia atleti carabinieri dopo tre anni con noi per la determinazione che l’ha resa un atleta di talento con un percorso di crescita nel nostro Team". "Ovviamente siamo felicissimi – gli ha fatto eco Milena Cavani coordinatrice dell’Ale Cycling– è la conferma dello straordinario potenziale di Giada che oltre a ringraziarla ed augurarle un in bocca al lupo per la nuova sfida. Siamo certi che non dimenticherà gli anni trascorsi con noi e continueremo a tifare per lei".