Tvpertutti.it - Ballando con le Stelle stasera non va in onda, perché? Rai stoppa Milly Carlucci

Leggi su Tvpertutti.it

con lenon va in. La consueta puntata del talent dislitta di sette giorni, sabato 14 dicembre 2024, con la secsemifinale. Il motivo è legato a un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della musica: la diretta della Prima della Scala, che inaugura ufficialmente la stagione 2024/2025 del celebre teatro milanese. A sostituire il talent show guidato dasarà La Forza del Destino, celebre opera di Giuseppe Verdi.non va inper la Prima della Scala: un evento imperdibileCalendarizzata da tempo per oggi, sabato 7 dicembre 2024, l'inaugurazione della stagione teatrale della Scala di Milano rappresenta uno degli eventi culturali più attesi. Il sipario quest'anno si alza su La Forza del Destino, opera di Verdi nella sua secversione del 1869.